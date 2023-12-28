Гогниев рассказал, чего ему не хватило в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, чего ему не хватило для того, чтобы добиться успеха с подмосковной командой.

Напомним, Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством «красно-чёрные» смогли одержать лишь одну победу.

«В «Химках» из 19 матчей я выиграл лишь одну игру, прекрасно понимаю, что даже нефутбольный человек мог один матч выиграть. Просто идеологически я перестраивал эту команду и добился этого, но немного не хватило времени», — цитирует Гогниева Metaratings.

Отметим, что в настоящий момент Гогниев находится без работы. «Химки» же возглавляет Андрей Талалаев, сумевший со своей командой завоевать вторую строчку в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги по итогам первой части сезона.