Гогниев: «Для меня главный итог года — это неудачный опыт в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев назвал неудачу в подмосковном клубе главным для себя итогом уходящего 2023 года.

«Если говорить о своей работе, то это неудачный опыт в «Химках». Сделал выводы для багажа и роста как тренера», — цитирует Гогниева Metaratings.

Напомним, Гогиев возглавлял «Химки» в период с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством «красно-чёрные» провели 19 матчей, в которых одержали одну победу, потерпели 15 поражений и трижды сыграли вничью.

Отметим, что в настоящий момент 42-летний Гогниев находится без клуба. Ранее он также работал в «Алании».