Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» интересуется игроком «Кубани» Махатадзе

28 Декабря 2023 • 09:15 Комментировать
Сокол
...
Динамо Махачкала
03.03 18:00

Махачкалинское «Динамо» заинтересовано в услугах полузащитника «Кубани» Георгия Махатадзе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», дагестанский клуб предлагает за 25-летнего футболиста 15 миллионов рублей, однако  «Кубань» не готова отпускать своего игрока менее чем за 25 миллионов.

В текущем сезоне Махатадзе провёл за свою нынешнюю команду 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 275 тысяч евро.

Отметим, что после 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Динамо» возглавляет турнирную таблицу. «Кубань», в свою очередь, идёт на 15-й строчке.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубань Динамо Махачкала Георгий Махатадзе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

26 Декабря
23:37
Рианчо уверен, что клуб Бердыева выйдет в РПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОКОЛ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы 13
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 10
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
4 гранда АПЛ и «ПСЖ» претендуют на Хвичу 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
09:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» интересуется игроком «Кубани» Махатадзе
08:46 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала хочет усилиться игроком «Зенита»
27 Декабря
17:39 · Россия. Премьер-лига
Панченко назвал одну интересную особенность сезона в российском футболе
17:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Химок» назвал причины успешных результатов команды
14:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Динамо» Махачкала покупает воспитанника ЦСКА
13:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Енисея» заинтересовал клубы РПЛ
26 Декабря
23:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рианчо уверен, что клуб Бердыева выйдет в РПЛ
22:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дудиев – о стадионе «Алании»: «В Осетии кроме футбола и борьбы нет ничего, как вам не стыдно?»
21:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черышев рассказал, почему ушёл из «Санта-Коломы»
19:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Акроне» раскрыли подробности увольнения Калешина
19:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Дмитрий Черышев знает, в чём тренерский секрет Анчелотти
18:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Дмитрий Черышев рассказал, что в Испании скучал по Новому году
17:23 · Россия. Премьер-лига
Экс-капитан «Балтики» рассказал об уходе из клуба
14:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Да, он тяжёлый человек»: Дмитрий Черышев высказался о работе с Эмери
12:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черышев: «Благодарен «Шиннику» за то, что выбор пал именно на меня»
Все новости
Рекомендуем