Махачкалинское «Динамо» интересуется игроком «Кубани» Махатадзе

Махачкалинское «Динамо» заинтересовано в услугах полузащитника «Кубани» Георгия Махатадзе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», дагестанский клуб предлагает за 25-летнего футболиста 15 миллионов рублей, однако «Кубань» не готова отпускать своего игрока менее чем за 25 миллионов.

В текущем сезоне Махатадзе провёл за свою нынешнюю команду 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 275 тысяч евро.

Отметим, что после 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Динамо» возглавляет турнирную таблицу. «Кубань», в свою очередь, идёт на 15-й строчке.