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Мелбет-Первая лига

Тренер «Химок» назвал причины успешных результатов команды

27 Декабря 2023 • 17:23 Комментировать

Тренер «Химок» Юрий Нагайцев поделился комментарием о длительной серии команды без поражений. Стоит сказать, что подмосковный коллектив не проигрывает уже 13 матчей подряд.

«Первая и самая главная причина: игроки адаптировались к нашим требованиям и начали их выполнять. Вторая причина: появилась сыгранность в созидании и атаке, заработали взаимодействия», — цитирует Нагайцева «Вести Подмосковья».

По словам специалиста, игроки поверили, что их не самый простой труд и предложенная им методика дает команде хороший результат.

«Химки» завершили первую часть сезона на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, сумев набрать 36 очков в 20 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Нагайцев
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