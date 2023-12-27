​«Динамо» Махачкала покупает воспитанника ЦСКА

Состав махачкалинского «Динамо» пополнит полузащитник Антон Крачковский. Этот футболист является воспитанником академии ЦСКА, с весны 2022 года он выступает за казахстанский «Кайрат».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Динамо» из Махачкалы заплатит за Крачковского 300 тысяч евро. 21-летний футболист поставит подписи в контракте, рассчитанном на три с половиной года.

После первой части сезона «Динамо» Махачкала располагается на вершине турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, то есть второго по рангу дивизиона России. В двадцати турах команда смогла набрать 37 очков.