Форвард «Енисея» заинтересовал клубы РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы форварда красноярского «Енисея» Андрея Окладникова, высказался касательно будущего своего клиента.

«Варианты есть, сейчас обсуждаем. С большой долей вероятности сменим команду. Есть интерес от нескольких команд Премьер-Лиги и пары клубов, которые борются за выход в высшую лигу», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 19 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи. Трудовое соглашение Окладникова с «Енисеем» рассчитано до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.