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Мелбет-Первая лига

Рианчо уверен, что клуб Бердыева выйдет в РПЛ

26 Декабря 2023 • 23:37 Комментировать
Сокол
...
Динамо Махачкала
03.03 18:00

Бывший тренер московского «Спартака», испанский специалист Рауль Рианчо не сомневается, что махачкалинское «Динамо» Курбана Бердыева выйдет в Российскую премьер-лигу по итогу сезона Мелбет-Первой лиги.

«У Бердыева есть дар для работы в клубах с большими целями. Уверен, что с этим клубом он достигнет своих целей и выведет команду в РПЛ. Это отличный тренер», - говорит Рианчо для «РИА Новости».

Бердыев возглавил динамовцев летом 2023 года. Сейчас клуб из Махачкалы – однозначный лидер первенства, правда, в спину на расстоянии в один-два балла дышат сразу несколько команд – «Химки», «Акрон», «Тюмень» и тульский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Динамо Махачкала Рауль Рианчо ещё теги

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