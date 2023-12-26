Черышев рассказал, почему ушёл из «Санта-Коломы»

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев ответил на вопрос, почему покинул андоррский клуб «Санта-Колома».

Российский специалист возглавлял команду с июня 2022 по ноябрь 2023 года.

«Это было общее решение. Мне нужно было расти, двигаться дальше. Я мог просто-напросто застопорить себя в этой лиге. Поэтому было принято такое решение», — заявил Черышев Metaratings.

При этом специалист считает, что покинул команду на пике, ведь она заняла третье место в чемпионате и добралась до финала национального Кубка. Кроме того, «Санта-Колома» показала отличную игру в отборочном раунде Лиги конференций, отметил тренер.

С 22 декабря Черышев является главным тренером ярославского «Шинника».