​Дмитрий Черышев знает, в чём тренерский секрет Анчелотти

Рулевой «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о звёздном наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

По словам Черышева, одним из секретов Анчелотти является умение находить общий язык с молодыми игроками.

«Он уже дедушка, но такое ощущение, что всегда находит общий язык с молодёжью. Он выглядит для «Реала» очень качественной фигурой», - цитирует Черышева Metaratings.

Также Черышев указал на способность Анчелотти работать со звёздными футболистами, которых в составе «Реала» очень много.

«Там играют элитные футболисты, к каждому нужно подобрать верный ключ, чтобы они показывали и давали результат. В этом деле Анчелотти – один из лучших в мире», - сказал Черышев.

Отметим, что действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до середины 2024 года.