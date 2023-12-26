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​Дмитрий Черышев знает, в чём тренерский секрет Анчелотти

26 Декабря 2023 • 19:28 Комментировать

Рулевой «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о звёздном наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

По словам Черышева, одним из секретов Анчелотти является умение находить общий язык с молодыми игроками.

«Он уже дедушка, но такое ощущение, что всегда находит общий язык с молодёжью. Он выглядит для «Реала» очень качественной фигурой», - цитирует Черышева Metaratings.

Также Черышев указал на способность Анчелотти работать со звёздными футболистами, которых в составе «Реала» очень много.

«Там играют элитные футболисты, к каждому нужно подобрать верный ключ, чтобы они показывали и давали результат. В этом деле Анчелотти – один из лучших в мире», - сказал Черышев.

Отметим, что действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до середины 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Дмитрий Черышев ещё теги
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