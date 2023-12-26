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Мелбет-Первая лига

​Дмитрий Черышев рассказал, что в Испании скучал по Новому году

26 Декабря 2023 • 18:27 Комментировать

Дмитрий Черышев много лет провёл в Испании – там он работал и футболистом, и тренером. Российский специалист признался, что на испанской земле он скучал по празднованию Нового года.

«Новый год в Испании – спокойный праздник. Испанцы просто все вместе собираются и отмечают, ходят в гости. Это совсем не похоже на празднования людей с постсоветского пространства. Такого праздника, конечно, нет. Вот по такому Новому году скучал», - цитирует Черышева Metaratings.

Напомним, что недавно Дмитрий Черышев был назначен на должность главного тренера ярославского «Шинника». Команда выступает в Мелбет-Первой лиге, где на текущий момент располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице. Футбольный сезон в России продолжится весной.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Черышев
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