​«Да, он тяжёлый человек»: Дмитрий Черышев высказался о работе с Эмери

Российский тренер Дмитрий Черышев, который недавно принял «Шинник», вспомнил о работе с Унаи Эмери.

Стоит сказать, что в 2015-2016 годах Черышев входил в тренерский штаб Эмери в «Севилье».

«Мне было комфортно работать. Да, он тяжёлый человек, я не спорю. Но прежде чем говорить про него какие-то вещи, ещё раз вам скажу - я отработал с ним целый год в комфорте. Просто если ты хочешь работать, хочешь многому научиться, то стоит вникать в каждое слово», - сказал Черышев Metaratings.

Дмитрий Черышев назвал Унаи Эмери футбольной машиной, а также отметил, что его команды демонстрируют прекрасную игру. В то же время Черышев отметил, что Эмери не хватает умения работать со звёздными футболистами.

В настоящий момент Унаи Эмери работает главным тренером в «Астон Вилле». Команда сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера на одно очко.