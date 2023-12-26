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Мелбет-Первая лига

Черышев: «Благодарен «Шиннику» за то, что выбор пал именно на меня»

26 Декабря 2023 • 12:53 Комментировать
Кубань
...
Шинник
03.03 18:00

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, о назначении которого было объявлено 22 декабря, поблагодарил ярославский клуб за доверие.

По словам Черышева, на эту должность «Шинник» рассматривал многих именитых специалистов.

«Лист из тренеров футбольного клуба «Шинник» был намного шире. Туда входил, например Олег Василенко и другие. Прекрасно знал и про Черевченко, узнал и про Калешина. И другие тренеры: Тихонов и Бушманов. Я благодарен клубу за то, что выбор пал именно на меня» , — приводит слова Черышева Metaratings.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Шинник» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Сезон возобновится весной следующего года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Черышев

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