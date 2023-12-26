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Мелбет-Первая лига

В «Торпедо» не стали исключать возможное назначение Василенко главным тренером команды

26 Декабря 2023 • 12:16 Комментировать
Енисей
...
Торпедо Москва
03.03 18:00

Президент «Торпедо» Ярослав Савин отреагировал на информацию о том, что новым главным тренером московской команды может стать бывший наставник  «Алании» Олег Василенко.

По словам Савина, «Торпедо» общается не только с Василенко, но и со многими другими специалистами. При этом президент подчеркнул, что нынешний наставник команды Артём Горлов также может продолжить свою работу в клубе.

«Всё, что я могу сказать: на текущий момент главным тренером является Артём Сергеевич Горлов. Он готовит команду к сборам, составляет план тренировочного процесса.

Будут ли какие-то изменения в течение этого месяца? Возможно, будут, возможно, нет. Есть ли вероятность, что Горлов продолжит работу? Конечно, есть», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. От лидирующего махачкалинского «Динамо» «автозаводцы» отстают на 10 баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Олег Василенко Ярослав Савин ещё теги

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