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Мелбет-Первая лига

В «Торпедо» ответили, получает ли Полоз три миллиона рублей в месяц

26 Декабря 2023 • 11:58 Комментировать

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о заработной плате форварда команды Дмитрия Полоза.

«Зарплата Полоза 3 млн рублей? Нет. Мы никогда не говорим, кто сколько зарабатывает, но Полоз получает гораздо меньше», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги Полоз провел 11 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

После первой половины сезона «Торпедо» набрало 27 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего махачкалинского «Динамо» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Полоз Ярослав Савин ещё теги
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