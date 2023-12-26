Президент «Торпедо»: «Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в РПЛ»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о цели команды. «Автозаводцы» хотят вернуться в Премьер-лигу по итогам сезона.

«Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в РПЛ. Каждый сотрудник клуба думает только о том. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Надо выигрывать 14 матчей из 14», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на восемь баллов. В первом матче после зимней паузы москвичи на выезде встретятся с красноярским «Енисеем».