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Мелбет-Первая лига

Президент «Торпедо»: «Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в РПЛ»

26 Декабря 2023 • 11:13 Комментировать

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о цели команды. «Автозаводцы» хотят вернуться в Премьер-лигу по итогам сезона.

«Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в РПЛ. Каждый сотрудник клуба думает только о том. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Надо выигрывать 14 матчей из 14», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на восемь баллов. В первом матче после зимней паузы москвичи на выезде встретятся с красноярским «Енисеем».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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