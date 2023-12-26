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Мелбет-Первая лига

Черышев рассказал о своей главной задаче в «Шиннике»

26 Декабря 2023 • 10:14 Комментировать
Кубань
...
Шинник
03.03 18:00
Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев назвал свою основную задачу в ярославском клубе.
По словам Черышева, в «Шиннике» он намерен создать боеспособный коллектив, которому в следующем году будет по силам решать амбициозные задачи.
«Одна из ключевых задач — подняться выше в турнирной таблице, а также сформировать боеспособный коллектив, что позволит решать более амбициозные задачи в следующем году»,  — приводит слова Черышева «Матч ТВ».
После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка. От тройки лидеров команда из Ярославля сейчас отстаёт на 11 баллов.
 
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Черышев

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