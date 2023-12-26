Черышев рассказал о своей главной задаче в «Шиннике»

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев назвал свою основную задачу в ярославском клубе.

По словам Черышева, в «Шиннике» он намерен создать боеспособный коллектив, которому в следующем году будет по силам решать амбициозные задачи.

«Одна из ключевых задач — подняться выше в турнирной таблице, а также сформировать боеспособный коллектив, что позволит решать более амбициозные задачи в следующем году», — приводит слова Черышева «Матч ТВ»

После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка. От тройки лидеров команда из Ярославля сейчас отстаёт на 11 баллов.