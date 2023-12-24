Турищев: «В следующем сезоне «Родина» будет в РПЛ»

Нападающий «Родины» Максим Турищев поделился мнением о выступлении своей команды в первой части текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги.

Напомним, после 20 туров московская команда расположилась на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. От первого махачкалинского «Динамо» «Родина» отстаёт на девять баллов.

По мнению Турищева, его команда могла выступить лучше. 21-летний футболист выразил уверенность в том, что по ходу весенней части сезона «Родина» сумеет догнать конкурентов и выйдет в РПЛ.

«Не сомневаюсь, что «Родина» выполнит свою задачу. Мы объединены только одной идеей — выйти в Премьер-лигу. У всех запредельная мотивация», — цитируют Турищева «Известия».

Свой первый матч после зимней паузы «Родина» проведёт в начале марта следующего года против «Акрона», который сейчас опережает команду из Москвы на семь очков.