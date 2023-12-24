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Мелбет-Первая лига

Турищев – о «Локомотиве»: «Не лучшая тема для разговора»

24 Декабря 2023 • 11:15 Комментировать

Форвард «Родины» Максим Турищев высказался о московском «Локомотиве», воспитанником которого он является.

«Были ли шансы остаться в «Локомотиве» и побороться за место в основе? Я ушёл в период, когда в «Локомотиве» менялось руководство. Но, если честно, не особо хочу обсуждать эту тему», - цитирует нападающего «Известия».

Напомним, что Турищев выступает за «Родину» на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Ростову».

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги Максим провел 12 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

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