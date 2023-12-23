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Мелбет-Первая лига

В «Арсенале» назвали задачу команды на остаток сезона

23 Декабря 2023 • 11:49 Комментировать

Гендиректор тульского «Арсенала» Александр Зотов во время общения с журналистами поведал о задаче своей команды на остаток нынешнего сезона.

«Стоит задача повышения в классе. Тульские болельщики хотят, чтобы «Арсенал» играл в РПЛ. Получится в этом году - хорошо. Если нет, то будем прикладывать все силы, чтобы сделать это в следующем», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» набрал 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульская команда отстает от идущего первым махачкалинского «Динамо» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Зотов Арсенал Тула
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