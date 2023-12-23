В «Арсенале» назвали задачу команды на остаток сезона

Гендиректор тульского «Арсенала» Александр Зотов во время общения с журналистами поведал о задаче своей команды на остаток нынешнего сезона.

«Стоит задача повышения в классе. Тульские болельщики хотят, чтобы «Арсенал» играл в РПЛ. Получится в этом году - хорошо. Если нет, то будем прикладывать все силы, чтобы сделать это в следующем», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» набрал 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульская команда отстает от идущего первым махачкалинского «Динамо» на два очка.