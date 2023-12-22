Дмитрий Черышев стал главным тренером «Шинника». Ярославский клуб объявил о подписании с 54-летним специалистом контракта до конца нынешнего сезона. В нём прописана опция возможного продления ещё на один год.

На зимние каникулы «Шинник» ушёл на 13-й позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона России. В двадцати прошедших турах первенства ярославская команда смогла набрать 24 очка.

Футбольный сезон в России возобновится весной.

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