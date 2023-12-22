Газизов - о Суперлиге: «Футбол должен быть без границ»

Шамиль Газизов, ныне занимающий пост гендиректора махачкалинского «Динамо», прокомментировал новость о легализации нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.

«Футбол - это про расширение границ. Российский футбол обязательно должен быть представлен на мировой арене. Футбол должен быть без границ. Это все, что могу сказать по данному поводу», - приводятся слова руководителя на страницах «РБ Спорта».

Стоит отметить, что российские клубы имеют возможность попасть в Суперлигу, поскольку этот турнир будет проходить не под эгидой УЕФА и ФИФА. Запуск нового футбольного соревнования запланирован через полтора года.