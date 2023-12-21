В «Химках» объяснили, почему клуб задолжал агентам

В четверг появилась новость, что подмосковным «Химкам» из Мелбет-Первой лиги запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед двумя агентами.

Чуть позже Николай Оленёв, гендиректор подмосковного клуба объяснил, как так получилось.

«Наш банк попал под санкции, и мы не смогли своевременно погасить долги. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы выйти из этой ситуации», - говорит Оленёв «Спорт-Экспрессу».

«Химки» практически лидируют в первенстве по итогам первой части сезона. У клуба 36 баллов и вторая строчка турнирной таблицы, отставание от первого места – всего лишь один балл.