Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

В «Химках» объяснили, почему клуб задолжал агентам

21 Декабря 2023 • 18:21 Комментировать

В четверг появилась новость, что подмосковным «Химкам» из Мелбет-Первой лиги запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед двумя агентами.

Чуть позже Николай Оленёв, гендиректор подмосковного клуба объяснил, как так получилось.

«Наш банк попал под санкции, и мы не смогли своевременно погасить долги. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы выйти из этой ситуации», - говорит Оленёв «Спорт-Экспрессу».

«Химки» практически лидируют в первенстве по итогам первой части сезона. У клуба 36 баллов и вторая строчка турнирной таблицы, отставание от первого места – всего лишь один балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Оленев
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
18:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Химках» объяснили, почему клуб задолжал агентам
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химкам» запретили регистрировать новичков
10:39 · Россия. Премьер-лига
Мирзов рассказал о конфликте с Юраном в «Химках»
20 Декабря
21:24 · Россия. Премьер-лига
Пуцко предлагали тульскому «Арсеналу», но Сторожук отказался от игрока
19:48 · Россия. Премьер-лига
Белозёров: «Волков из «Акрона» - лучший в России вратарь по игре ногами»
19:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» сделал предложение Дудиеву
18:21 · Россия. Премьер-лига
«Ленинградец» планирует арендовать игрока «Ахмата»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев ждёт Джикию в махачкалинском «Динамо»
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев рассказал о планах на будущее
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» назвали двух кандидатов на должность главного тренера
16:22 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Ивахнов перейдёт в «Сокол» на правах аренды
16:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Дмитрий Черышев отреагировал на информацию о скором назначении в «Шиннике»
12:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Арсенала» — о сыне Черчесова: Сложно сказать, довольны или нет
12:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сторожук продолжит тренировать «Арсенал»
19 Декабря
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
На «Арене Химки» проведут реновацию газона
Все новости
Рекомендуем