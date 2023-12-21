«Химкам» запретили регистрировать новичков

Подмосковные «Химки» временно не могут регистрировать новых футболистов. Такая информация появилась на официальном интернет-портале РФС.

Ограничение наложено из-за того, что у клуба имеются задолженности перед двумя агентами – это Александр Маньяков и Александр Клюев. Запрет снимут тогда, когда «Химки» погасят перед ними денежные долги.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» отстают от первого места в турнирной таблице всего на один балл. Сейчас у подопечных Андрея Талалаева 36 очков. В прошлом сезоне подмосковная команда выступала в РПЛ, из которой вылетела по его итогам.