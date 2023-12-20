Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Сокол» сделал предложение Дудиеву

20 Декабря 2023 • 19:39 Комментировать

Саратовский «Сокол», один из аутсайдеров Мелбет-Первой лиги сделал предложение о контракте Аслану Дудиеву. Опытный защитник совсем недавно покинул клуб Премьер-лиги – калининградскую «Балтику».

«33-летнему крайку выкатывают смачный контракт до конца сезона», - поясняет в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв.

Как добавляет источник, сейчас Дудиев ждёт вариант с переходом в один из клубов Казахстана.

«Если там не сложится, то вполне может перейти в «Сокол».  Семья у Дудиева во Владикавказе, но от «Алании» сигналов не было», - заключил Ильёв.

«Сокол» после 20 туров первенства идёт на 16-м месте турнирной таблицы.

Дудиев покинул «Балтику»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сокол Аслан Дудиев трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
19:48 · Россия. Премьер-лига
Белозёров: «Волков из «Акрона» - лучший в России вратарь по игре ногами»
19:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» сделал предложение Дудиеву
18:21 · Россия. Премьер-лига
«Ленинградец» планирует арендовать игрока «Ахмата»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев ждёт Джикию в махачкалинском «Динамо»
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев рассказал о планах на будущее
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» назвали двух кандидатов на должность главного тренера
16:22 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Ивахнов перейдёт в «Сокол» на правах аренды
16:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Дмитрий Черышев отреагировал на информацию о скором назначении в «Шиннике»
12:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Арсенала» — о сыне Черчесова: Сложно сказать, довольны или нет
12:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сторожук продолжит тренировать «Арсенал»
19 Декабря
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
На «Арене Химки» проведут реновацию газона
11:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» планируют избавиться от Архипова и Аветисяна
18 Декабря
21:18 · Россия. Премьер-лига
Рахимич может возглавить «Шинник»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Евсеев согласен поработать в Медиалиге
18:35 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «Химки» готовы к РПЛ»
Все новости
Рекомендуем