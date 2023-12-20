«Сокол» сделал предложение Дудиеву

Саратовский «Сокол», один из аутсайдеров Мелбет-Первой лиги сделал предложение о контракте Аслану Дудиеву. Опытный защитник совсем недавно покинул клуб Премьер-лиги – калининградскую «Балтику».

«33-летнему крайку выкатывают смачный контракт до конца сезона», - поясняет в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв.

Как добавляет источник, сейчас Дудиев ждёт вариант с переходом в один из клубов Казахстана.

«Если там не сложится, то вполне может перейти в «Сокол». Семья у Дудиева во Владикавказе, но от «Алании» сигналов не было», - заключил Ильёв.

«Сокол» после 20 туров первенства идёт на 16-м месте турнирной таблицы.

Дудиев покинул «Балтику»