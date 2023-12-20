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Бояринцев рассказал о планах на будущее

20 Декабря 2023 • 17:27 Комментировать

Российский специалист Денис Бояринцев рассказал о своих планах на будущее.

Экс-тренер саратовского «Сокола», с которым он недавно прекратил сотрудничество, сообщил, что на данный момент у него нет никаких предложений, и он готовится к предстоящим праздникам.

«В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся и я вернусь к работе в следующем году», - приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Стоит отметить, что 45-летний специалист пробыл на тренерском мостике в саратовской команде всего семь месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Бояринцев
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