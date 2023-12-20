В «Шиннике» назвали двух кандидатов на должность главного тренера

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин назвал кандидатов на должность главного тренера ярославского клуба.

Спортивный функционер отметил, что в пятницу, 22 декабря, состоится заседание членов ассоциации ФК «Шинник», где и будет принято решение по новому наставнику.

«У нас несколько кандидатов. Одним из них является Дмитрий Черышев. Игорь Черевченко также в списке кандидатов», - приводит слова Хайруллина «Матч ТВ».

Напомним, что в конце ноября в отставку был отправлен Дмитрий Хомуха.

«Шинник» после 20 туров Первой лиги занимает 13-е место в турнирной таблице.