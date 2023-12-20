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Мелбет-Первая лига

​Дмитрий Черышев отреагировал на информацию о скором назначении в «Шиннике»

20 Декабря 2023 • 16:19 Комментировать

Российский тренер Дмитрий Черышев отреагировал на информацию о том, что он договорился о работе в «Шиннике».

«Я договорился о работе в «Шиннике»? Пока ничего не комментирую, у меня нет никаких новостей», - цитирует Черышева Metaratings.

«Шинник» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там на текущий момент ярославская команда располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. В двадцати прошедших турах «Шиннику» удалось набрать 24 очка.

Последним местом работы Дмитрия Черышева был клуб «Санта-Колома» из Андорры.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Черышев
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