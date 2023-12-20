Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Гендиректор «Арсенала» — о сыне Черчесова: Сложно сказать, довольны или нет

20 Декабря 2023 • 12:33 Комментировать

Генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов высказался о голкипере тульской команды Станиславе Черчесове-младшем, сыне экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

Спортивный функционер отметил, что позиция вратаря является сложной, ведь играет всего один голкипер, а в тульской команде их четыре, и сложно сказать довольны им или нет.

«Черчесов хорошо влился в коллектив, он сам по себе позитивный человек. Тут важна атмосфера в раздевалке. Черчесов тренируется и ждет своего шанса», - приводит слова Зотова Sport24.

В текущем сезоне 29-летний голкипер не провёл ни одного матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Зотов Арсенал Тула Станислав Черчесов-младший ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
12:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Арсенала» — о сыне Черчесова: Сложно сказать, довольны или нет
12:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сторожук продолжит тренировать «Арсенал»
19 Декабря
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
На «Арене Химки» проведут реновацию газона
11:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» планируют избавиться от Архипова и Аветисяна
18 Декабря
21:18 · Россия. Премьер-лига
Рахимич может возглавить «Шинник»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Евсеев согласен поработать в Медиалиге
18:35 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «Химки» готовы к РПЛ»
17:58 · Россия. Премьер-лига
«Сокол» почти договорился с «Факелом» по аренде нападающего
17:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Химках» назвали график спаррингов на сборах
17 Декабря
21:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нападающий «Химок» Панченко — о Талалаеве: Он держит команду в ежовых руковицах
21:29 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» подтвердили интерес к полузащитнику «Алании» Царукяну
20:21 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» сделал официальное предложение «Алании» по поводу трансфера Царукяна слухи
16 Декабря
22:52 · Россия. Премьер-лига
В «Родине» высказались об интересе к Тимошенко со стороны ЦСКА
18:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кузнецов: С «Енисеем» сегодня всё может решиться
15 Декабря
21:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев — о лидерстве махачкалинского «Динамо»: «Результат отличный»
Все новости
Рекомендуем