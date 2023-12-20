Гендиректор «Арсенала» — о сыне Черчесова: Сложно сказать, довольны или нет

Генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов высказался о голкипере тульской команды Станиславе Черчесове-младшем, сыне экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

Спортивный функционер отметил, что позиция вратаря является сложной, ведь играет всего один голкипер, а в тульской команде их четыре, и сложно сказать довольны им или нет.

«Черчесов хорошо влился в коллектив, он сам по себе позитивный человек. Тут важна атмосфера в раздевалке. Черчесов тренируется и ждет своего шанса», - приводит слова Зотова Sport24.

В текущем сезоне 29-летний голкипер не провёл ни одного матча.