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Мелбет-Первая лига

На «Арене Химки» проведут реновацию газона

19 Декабря 2023 • 20:54 Комментировать

На «Арене Химки» восьмой год подряд сделают реновацию газона. Зимой срежут верхний слой, стараясь не повредить нить стабилизации на глубине 25 сантиметров. Следующий этап - пескование и подсев.

После Нового года газон начнут подогревать и накроют полотном от морозов, создав парниковый эффект, что позволит траве прорасти, об этом сообщает заместитель генерального директора стадиона Дмитрий Устинов.

Вся система подогрева вмещает 60 тонн этиленгликоля, а общая длина труб под полем составляет 40 километров, сообщают «Вести Подмосковья».

Напомним, что сезон в Первой лиге возобновится 3 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Арена Химки
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