На «Арене Химки» проведут реновацию газона

На «Арене Химки» восьмой год подряд сделают реновацию газона. Зимой срежут верхний слой, стараясь не повредить нить стабилизации на глубине 25 сантиметров. Следующий этап - пескование и подсев.

После Нового года газон начнут подогревать и накроют полотном от морозов, создав парниковый эффект, что позволит траве прорасти, об этом сообщает заместитель генерального директора стадиона Дмитрий Устинов.

Вся система подогрева вмещает 60 тонн этиленгликоля, а общая длина труб под полем составляет 40 километров, сообщают «Вести Подмосковья».

Напомним, что сезон в Первой лиге возобновится 3 марта.