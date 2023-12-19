«Химки» планируют избавиться от Архипова и Аветисяна

Нападающий Артём Архипов и полузащитник Петрос Аветисян могут покинуть «Химки» в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, тренерский штаб подмосковной команды не рассчитывает на этих игроков.

В текущем сезоне 27-летний Архипов провёл в составе «красно-чёрных» шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. На счету 27-летнего Аветисяна один гол в четырёх встречах.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» расположились на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. От первого махачкалинского «Динамо» подмосковный коллектив отстаёт на один балл.