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В «Химках» назвали график спаррингов на сборах

18 Декабря 2023 • 17:16 Комментировать

Футбольный клуб «Химки» определился с графиком учебно-тренировочных сборов перед возобновлением сезона 2023/24. Команда выйдет из отпуска 9 января и через два дня отправится в Турцию. Первый сбор запланирован на 11-25 января, второй - 29 января - 12 февраля, а третий - 16 февраля - 1 марта, сообщают «Вести Подмосковья».

За день до окончания первого сбора «Химки» сыграют с «Краснодаром-2». На 4 февраля запланированы спарринги с «Черноморцем» и «Олимпиком». 11 февраля подмосковный коллектив сразится с «Пюником» и пока неизвестной командой. 20 февраля также два матча  - с «Чертаново» и ЦСКА. Последний спарринг состоится 25 февраля против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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