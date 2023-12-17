Нападающий «Химок» Панченко — о Талалаеве: Он держит команду в ежовых руковицах

Нападающий подмосковных «Химок» Кирилл Панченко высказался о работе под руководством Андрея Талалаева.

«Хороший тактик, мотиватор, держит команду в ежовых рукавицах. Так и должно быть в футболе», - приводит слова Панченко «Матч ТВ».

Напомним, что подмосковный клуб ушёл на зимнюю паузу на второй строчке в турнирной таблице Первой лиге, имея в своём активе 36 очков и уступая махачкалинскому «Динамо» всего один балл.

Также стоит отметить, что «красно-черные» вышли в первый этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где их ожидает матч против лидера РПЛ — «Краснодара».