Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Нападающий «Химок» Панченко — о Талалаеве: Он держит команду в ежовых руковицах

17 Декабря 2023 • 21:45 Комментировать

Нападающий подмосковных «Химок» Кирилл Панченко высказался о работе под руководством Андрея Талалаева.

«Хороший тактик, мотиватор, держит команду в ежовых рукавицах. Так и должно быть в футболе», - приводит слова Панченко «Матч ТВ».

Напомним, что подмосковный клуб ушёл на зимнюю паузу на второй строчке в турнирной таблице Первой лиге, имея в своём активе 36 очков и уступая махачкалинскому «Динамо» всего один балл.

Также стоит отметить, что «красно-черные» вышли в первый этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где их ожидает матч против лидера РПЛ — «Краснодара». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Кирилл Панченко ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
21:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нападающий «Химок» Панченко — о Талалаеве: Он держит команду в ежовых руковицах
21:29 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» подтвердили интерес к полузащитнику «Алании» Царукяну
20:21 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» сделал официальное предложение «Алании» по поводу трансфера Царукяна слухи
16 Декабря
22:52 · Россия. Премьер-лига
В «Родине» высказались об интересе к Тимошенко со стороны ЦСКА
18:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кузнецов: С «Енисеем» сегодня всё может решиться
15 Декабря
21:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев — о лидерстве махачкалинского «Динамо»: «Результат отличный»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев подтвердил, что Бердыев может возглавить сборную Азербайджана
14 Декабря
23:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев: На данном этапе нет предложений, которые сразу бы заинтересовали
20:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» планируют забрать Рейну у «Торпедо»
19:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Назван лидер Мелбет-Первой лиги по посещаемости
18:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
Виталий Калешин: «Жду от брата побед и выхода в Премьер-лигу»
10:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Скворцова: «Контракт Льва продлится, если «Химки» выйдут в РПЛ»
13 Декабря
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов назвал задачу «СКА-Хабаровска» на зиму
19:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» может переманить трёх игроков «Енисея»
19:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Калешин рассказал, как получил предложение от «Алании»
Все новости
Рекомендуем