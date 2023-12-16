Кузнецов: С «Енисеем» сегодня всё может решиться

Тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о переговорах с красноярским «Енисеем».

«С «Енисеем», возможно, решится сегодня всё. В крайнем случае — в ближайшие дни. Для меня первостепенное значение имеют задачи. Если задачи серьёзные — это одно», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ». По мнению специалиста, никому не было бы интересно бороться за седьмое-десятое место в турнирной таблице Первой лиги.

Напомним, что «Енисей» находится на десятой строчке, набрав 24 очка после 20-ти туров. С 2021 года Кузнецов руководит 2DROTS.