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Щербаченко: «При Авдееве к «Торпедо» повернулись болельщики, а возможная продажа клуба ничего хорошего не светит» эксклюзив

16 Декабря 2023 • 17:42 Комментировать

Бывший главный тренер «Балтики», «Мордовии» и «Ротора», экс-тренер «Торпедо-Металлурга» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о скорой продаже московского «Торпедо».

- Не так часто большие клубы выставляются на продажу. Что вы думаете насчёт сегодняшней информации о возможной продаже московского «Торпедо»?

- Ровно двадцать лет, в декабре 2003 года, мы с Петраковым пришли тренерами в «Торпедо-Металлург». Тогда было разделение на «Торпедо» «лужниковское», которым занимались Алёшин и Тукманов, и на «Торпедо-Металлург», которое вскоре переименовали в ФК «Москва». К чему я всё это вспоминаю? Сейчас опять такое дело, что «Торпедо» является объектом для купли-продажи и какого-то бизнеса. Честно говоря, хочется, чтобы «Торпедо» крепко стояло на ногах и чтобы не было вокруг него таких шараханий, тем более в 2024 году этому великому клубу исполняется 100 лет.

Только у болельщиков «Торпедо» затеплилась надежда, что Роман Авдеев и концерн «Россиум» в клубе надолго, как прошла информация, что вложить в «Торпедо» 2,5 млрд рублей хочет бизнесмен Леонид Соболев, бывший президент «Ворсклы» из Полтавы, который хочет привести главным тренером Кононова. По имеющейся информации, Авдеев готов продать и стадион, и клуб в совокупности, но Соболев желает купить только клуб. По-моему, от этой потенциальной продажи ничего хорошего «Торпедо» не светит. При Авдееве к клубу повернулись болельщики, которые у «Торпедо» очень требовательные. Понятно, что убыточно содержать стадион, но серьёзный клуб без своего стадиона сродни футболисту, играющему постоянно в чужих бутсах. Когда я работал в «Роторе», даже там были трудности по согласованию аренды «Волгоград Арены». Хорошо, что здравый смысл тогда восторжествовал.

Хотелось бы, чтобы нынешние руководители и владельцы «Торпедо» рассматривали свой клуб не только как бизнес. За последнее время они уже наработали определённый опыт и в Первой лиге, и в Премьер-лиге. Ярослав Савин, когда его назначали президентом «Торпедо», и он же сейчас – это два разных руководителя. Он заматерел, с его стороны видны правильные шаги в плане оценки ситуации, исправления ошибок, выстраивания стратегии клуба и понимания, что нужно делать дальше.

Вы знаете, на протяжении долгого времени я убеждался, что для многих бизнесменов футбол в какой-то момент становится наркотиком в хорошем смысле слова, они начинают сильно беспокоиться за дела клуба и академии. Мне кажется, в «Торпедо» была близка такая ситуация, но что-то надломилось. Насколько я понимаю, наступило разочарование, когда команда вылетела из Премьер-лиги и не лучшим образом стала выступать в Первой лиге. Так бывает. Теперь нужно каким-то образом вернуть интерес к развитию клуба. Хотелось бы пожелать сегодняшним руководителям «Торпедо», чтобы у них получилось нормализовать ситуацию и привести клуб к выполнению высоких задач. Думаю, успехи команды не за горами, и весной «Торпедо» если не напрямую выйдет в Премьер-лигу, то имеет все шансы попасть в стыки и отметить в следующем году 100-летний юбилей клуба в хорошей атмосфере.

- Ещё есть информация, что приобрести «Торпедо» хочет «Совкомбанк».

- Я с большим уважением отношусь к его руководителям, они очень многое делают для костромского «Спартака». Обладая большими финансовыми возможностями, они построили базу и постелили поле. Единственное, не особо получилось в этом году по выступлениям, поэтому нужно провести анализ, чтобы понять, в чём несоответствие своих идей и результата. Думаю, стоит обратиться к серьёзным футбольным менеджерам, для поднятия интереса к костромскому «Спартаку». Сделать из клуба Второй лиги претендента на попадание в Премьер-лигу вполне реально – есть пример «Родины». А когда всё это сложится, будет удовольствие от качественно проделанной серьёзной работы. Эти люди будут наслаждаться игрой команды, в которую вкладывают свои усилия, и тогда им не нужен будет какой-то другой клуб. Они втянулись и уже не уйдут из футбола, за что им большой респект.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Фёдор Щербаченко Роман Авдеев Первая лига Леонид Соболев ещё теги
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