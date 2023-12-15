Гаджиев — о лидерстве махачкалинского «Динамо»: «Результат отличный»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев оценил результаты команды в первой части сезона.

«Мы видим, что у нас есть какие‑то достоинства, есть и проблемы в игре команды. В игре с «Химками» они были отчетливо видны. Если брать в комплексе, то результат отличный», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

По итогам 20 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, заработав 37 очков. Напомним, чемпионат ушел на зимнюю паузу, а возобновление турнира должно состояться в начале марта следующего года.

В 21-м туре подопечные Курбана Бердыева на выезде встретятся с саратовским «Соколом».