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Мелбет-Первая лига

Гаджиев — о лидерстве махачкалинского «Динамо»: «Результат отличный»

15 Декабря 2023 • 21:36 Комментировать

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев оценил результаты команды в первой части сезона.

«Мы видим, что у нас есть какие‑то достоинства, есть и проблемы в игре команды. В игре с «Химками» они были отчетливо видны. Если брать в комплексе, то результат отличный», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

По итогам 20 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, заработав 37 очков. Напомним, чемпионат ушел на зимнюю паузу, а возобновление турнира должно состояться в начале марта следующего года.

В 21-м туре подопечные Курбана Бердыева на выезде встретятся с саратовским «Соколом».

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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