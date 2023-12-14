Бояринцев: На данном этапе нет предложений, которые сразу бы заинтересовали

Бывший наставник саратовского «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о наличии предложений для продолжения тренерской работы.

«Я сейчас в отпуске нахожусь. Год достаточно неоднозначный, сложный был. Да, поступают предложения, но на данном этапе таких, которые бы сразу заинтересовали, нет», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ». Специалист отметил, что, несмотря на предложения от клубов Второй лиги, его целью является коллектив Первой лиги.

Напомним, что Бояринцев руководил «Соколом» с мая по ноябрь текущего года, выполнив задачу и выйдя с «Соколом» в Первую лигу.