Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Бояринцев: На данном этапе нет предложений, которые сразу бы заинтересовали

14 Декабря 2023 • 23:38 Комментировать

Бывший наставник саратовского «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о наличии предложений для продолжения тренерской работы.

«Я сейчас в отпуске нахожусь. Год достаточно неоднозначный, сложный был. Да, поступают предложения, но на данном этапе таких, которые бы сразу заинтересовали, нет», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ». Специалист отметил, что, несмотря на предложения от клубов Второй лиги, его целью является коллектив Первой лиги.

Напомним, что Бояринцев руководил «Соколом» с мая по ноябрь текущего года, выполнив задачу и выйдя с «Соколом» в Первую лигу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Бояринцев
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
14 Декабря
23:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев: На данном этапе нет предложений, которые сразу бы заинтересовали
20:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» планируют забрать Рейну у «Торпедо»
19:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Назван лидер Мелбет-Первой лиги по посещаемости
18:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
Виталий Калешин: «Жду от брата побед и выхода в Премьер-лигу»
10:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Скворцова: «Контракт Льва продлится, если «Химки» выйдут в РПЛ»
13 Декабря
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов назвал задачу «СКА-Хабаровска» на зиму
19:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» может переманить трёх игроков «Енисея»
19:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Калешин рассказал, как получил предложение от «Алании»
18:13 · Россия. Премьер-лига
«Сокол» хочет забрать форварда у «Пари НН»
17:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» нацелился на вингера сборной Беларуси
14:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» начнёт подготовку к весенней части сезона 11 января
12 Декабря
22:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Калешин: «Алания» – один из самых больших клубов России
21:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Шинника»: «Впервые за 7 лет губернатор повернулся лицом к команде»
21:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кононов и Василенко могут сменить Горлова в «Торпедо» слухи
20:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Мурад Мусаев может вернуться в Россию
Все новости
Рекомендуем