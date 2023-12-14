«Химки» планируют забрать Рейну у «Торпедо»

Один из лидеров Мелбет-Первой лиги, подмосковные «Химки» нацелились на перуанского нападающего столичного «Торпедо» Йорди Рейну.

Как сообщает Metaratings, дело в том, что Андрей Талалаев будучи тренером «автозаводцев» уже работал с Рейной и теперь хотел бы видеть его уже в «Химках». Именно при Талалаеве Рейна присоединился к «Торпедо» прошлой зимой.

В то же время, президент «Торпедо» Ярослав Савин подтвердил информацию о сделке, но пояснил, что от завершения она пока очень далека.

Йорди Рейна в текущем сезоне оформил в 17 матчах за торпедовцев три гола и четыре ассиста.