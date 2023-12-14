Назван лидер Мелбет-Первой лиги по посещаемости

Назван клуб, который является лидером Мелбет-Первой лиги по средней посещаемости. Им стало махачкалинское «Динамо», лидер первенства прямо сейчас, пишет пресс-служба лиги. В среднем игры этой команды посещают 7 689 человек.

Второе место – у новичка лиги и по совместительству аутсайдера – новороссйиского «Черноморца», 7 334 человека в среднем на матче. Третье место – у «Тюмени», 4 093 человека на матче.

Напомним, что на момент зимней паузы турнирную таблицу лиги возглавило «Динамо» с 37 очками, второе место у «Химок», 36 баллов. Третье место делят «Акрон», «Тюмень» и тульский «Арсенал» - у всех по 35 баллов в копилке.