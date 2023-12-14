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Мелбет-Первая лига

Агент Скворцова: «Контракт Льва продлится, если «Химки» выйдут в РПЛ»

14 Декабря 2023 • 10:37 Комментировать

Дмитрий Селюк, агент защитника «Химок» Льва Скворцова, сообщил, что 23-летний футболист не планирует покидать подмосковный клуб в зимнее трансферное окно.

Пол словам агента, в случае выхода «Химок» в РПЛ действующий контракт Скворцова, рассчитанный до середины 2025 года, продлится автоматически.

«У Льва есть контракт, там прописано, что если «Химки» выходят в Премьер-лигу, соглашение продлевается. Все ждут, чтобы «Химки» вернулись. Уверен, что Садыгов и Талалаев смогут вывести команду в высшую лигу», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Скворцов провёл за «Химки» 15 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 300 тысяч евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого махачкалинского «Динамо» на одно очко.

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