Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Шаронов назвал задачу «СКА-Хабаровска» на зиму

13 Декабря 2023 • 21:01 Комментировать

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов назвал задачу для своего клуба на наступившую зимнюю паузу.

«Наша задача на этот период — точечная селекция. Мы не очень стабильно провели осеннюю часть сезона, поэтому хотим подготовиться и качественнее провести предстоящий период», - говорит Шаронов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что дела у бывшего клуба РПЛ в текущем сезоне Мелбет-Первой лиги пока идут не так радостно, как хотелось бы болельщикам «армейцев». 24 очка в активе команды и лишь 11 место турнирной таблицы. Отставание от зоны стыковых матчей приличное и составляет 11 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Шаронов СКА-Хабаровск
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов назвал задачу «СКА-Хабаровска» на зиму
19:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» может переманить трёх игроков «Енисея»
19:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Калешин рассказал, как получил предложение от «Алании»
18:13 · Россия. Премьер-лига
«Сокол» хочет забрать форварда у «Пари НН»
17:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» нацелился на вингера сборной Беларуси
14:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» начнёт подготовку к весенней части сезона 11 января
12 Декабря
22:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Калешин: «Алания» – один из самых больших клубов России
21:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Шинника»: «Впервые за 7 лет губернатор повернулся лицом к команде»
21:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кононов и Василенко могут сменить Горлова в «Торпедо» слухи
20:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Мурад Мусаев может вернуться в Россию
18:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воспитанник красноярского футбола стал спортивным директором «Енисея» официально
18:22 · Россия. Премьер-лига
Казаев близок к уходу из «Балтики», у него есть два варианта
13:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» назначил нового главного тренера официально
11 Декабря
21:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евгений Калешин возглавит «Аланию» слухи
20:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ярославский «Шинник» связывался с Черевченко
Все новости
Рекомендуем