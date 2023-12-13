Шаронов назвал задачу «СКА-Хабаровска» на зиму

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов назвал задачу для своего клуба на наступившую зимнюю паузу.

«Наша задача на этот период — точечная селекция. Мы не очень стабильно провели осеннюю часть сезона, поэтому хотим подготовиться и качественнее провести предстоящий период», - говорит Шаронов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что дела у бывшего клуба РПЛ в текущем сезоне Мелбет-Первой лиги пока идут не так радостно, как хотелось бы болельщикам «армейцев». 24 очка в активе команды и лишь 11 место турнирной таблицы. Отставание от зоны стыковых матчей приличное и составляет 11 очков.