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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» может переманить трёх игроков «Енисея»

13 Декабря 2023 • 19:54 Комментировать

Сразу три игрока красноярского «Енисея» в скором времени могут переехать из Сибири – на юг России.

Как сообщает Legalbet, речь идёт про Олега Ланина, Хермана Феррейру и Виталия Стежко. Сейчас южане этими тремя игроками активно интересуются.

Напомним, что незадолго до зимней паузы «Черноморец» расстался с Константином Зыряновым. Его на посту сменил Вадим Гаранин.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Черноморец» замыкает турнирную таблицу на 18-м месте турнирной таблицы. Команда набрала всего лишь 18 очков.

«Енисей» завершил первую часть сезона в середине турнирной таблицы на 10-м месте с 24 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Енисей Олег Ланин Херман Феррейра трансферы футбола - зима 2024 Виталий Стежко ещё теги
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