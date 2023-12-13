«Черноморец» может переманить трёх игроков «Енисея»

Сразу три игрока красноярского «Енисея» в скором времени могут переехать из Сибири – на юг России.

Как сообщает Legalbet, речь идёт про Олега Ланина, Хермана Феррейру и Виталия Стежко. Сейчас южане этими тремя игроками активно интересуются.

Напомним, что незадолго до зимней паузы «Черноморец» расстался с Константином Зыряновым. Его на посту сменил Вадим Гаранин.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Черноморец» замыкает турнирную таблицу на 18-м месте турнирной таблицы. Команда набрала всего лишь 18 очков.

«Енисей» завершил первую часть сезона в середине турнирной таблицы на 10-м месте с 24 баллами.