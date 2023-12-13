Калешин рассказал, как получил предложение от «Алании»

Одна из самых громких новостей из мира Мелбет-Первой лиги в декабре – назначение Евгения Калешина на пост рулевого владикавказской «Алании». Бывший тренер «Акрона» рассказал, как получил предложение от североосетинской команды.

«Это было в поезд. Мы ехали после матча сборной ФНЛ против сборной Медиалиги в Краснодар из Махачкалы», - говорит Калешин для Metaratings. Тот матч, кстати, завершился разгромом команды из Медиалиги.

Ранее Евгений оценил своё назначение в «Аланию» и порассуждал о статусе его нового клуба.

Подробнее о деталях соглашения Калешина с «Аланией» читайте тут.

После 20 туров первенства «барсы» расположились на шестом месте турнирной таблицы.