Тульский «Арсенал» нацелился на вингера сборной Беларуси

Тульский «Арсенал» сделал предложение вингеру минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси Ивану Бахару. Об этом пишет в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв.

У Бахара в конце 2023 года истекает контракт с минчанами и он станет свободным агентом. Футболисту атаки 24 года, в «Динамо» он с минувшего лета. В составе столичного белорусского клуба отличился пятью голами и шестью ассистами в 14 матчах чемпионата страны.

Как отмечает Ильёв, у вингера есть второй вариант в России – это новороссийский «Черноморец», замыкающий турнирную таблицу. «Арсенал», напомним, идёт на пятом месте с 35 баллами. Отставание от первого места – всего два очка.