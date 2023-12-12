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Калешин: «Алания» – один из самых больших клубов России

12 Декабря 2023 • 22:35 Комментировать

Новый главный тренер владикавказской «Алании» Евгений Калешин оценил уровень своей новой команды.

«Это один из самых больших клубов страны, чемпион. Если такой большой клуб выбирает тренера, то он обязан пешком идти туда. Наш штаб были не единственными кандидатами, была конкуренция. Оставалось ждать, какое примут решение», – приводит слова специалиста Metaratings.ru.

По мнению специалиста, излишне большой ростер игроков «Алании» может стать плюсом, поскольку такое количество футболистов создаёт конкуренцию в раздевалке.

Напомним, что Калешин официально возглавил «Аланию» во вторник, 12 декабря. Ранее специалист руководил «Акроном».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Евгений Калешин
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