Гендиректор «Шинника»: «Впервые за 7 лет губернатор повернулся лицом к команде»

Генеральный директор ярославского «Шинника» Галимджан Хайрулин высказался о текущей ситуации в Ярославской области с футболом и планах команды на ближайшие сезоны.

«Впервые за семь лет губернатор области повернулся лицом к команде. Сейчас делается всё, чтобы футбол в Ярославской области развивался. В этом сезоне планируется становление команды. В зимний период будет точечное усиление. Задача — быть в семерке. В следующем сезоне будем стремиться к тому, что попасть в «стыки», - говорит Хайрулин Metaratings.

Перед зимней паузой «Шинник» остановился на 13-м месте турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 24 баллами.

Ранее Хайрулин заявил, что представитель «Шинника» летал в Азербайджан, чтобы встретиться с российским тренером Мурадом Мусаевым.