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Мелбет-Первая лига

Гендиректор «Шинника»: «Впервые за 7 лет губернатор повернулся лицом к команде»

12 Декабря 2023 • 21:28 Комментировать

Генеральный директор ярославского «Шинника» Галимджан Хайрулин высказался о текущей ситуации в Ярославской области с футболом и планах команды на ближайшие сезоны.

«Впервые за семь лет губернатор области повернулся лицом к команде. Сейчас делается всё, чтобы футбол в Ярославской области развивался. В этом сезоне планируется становление команды. В зимний период будет точечное усиление. Задача — быть в семерке. В следующем сезоне будем стремиться к тому, что попасть в «стыки», - говорит Хайрулин Metaratings.

Перед зимней паузой «Шинник» остановился на 13-м месте турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 24 баллами.

Ранее Хайрулин заявил, что представитель «Шинника» летал в Азербайджан, чтобы встретиться с российским тренером Мурадом Мусаевым.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Галимджан Хайрулин
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