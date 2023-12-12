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Мелбет-Первая лига

Кононов и Василенко могут сменить Горлова в «Торпедо» слухи

12 Декабря 2023 • 21:12 Комментировать

Действующий главный тренер московского «Торпедо» Артём Горлов вряд ли сохранит свой пост, так как вместо него руководство «автозаводцев» может взять более опытного тренера.

Как сообщает Metaratings, прямо сейчас основным кандидатом на то, чтобы возглавить «автозаводцев», остаётся свободный 50-летний российский тренер Олег Василенко. Приоритетом для Василенко является работа именно в столице.

Вторым вероятным кандидатом на пост является Олег Кононов, известный по работе с «Краснодаром», московским «Спартаком» и другими клубами.

«Главным тренером команды станет Олег Кононов, если клуб приобретет бизнесмен Леонид Соболев», - добавляет источник.

Торпедовцы идут лишь на восьмом месте турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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