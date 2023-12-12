Главный тренер азербайджанского «Сабаха» и бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев может вернуться в Россию и возглавить клуб-середняк Мелбет-Первой лиги – ярославский «Шинник». Сейчас команда находится без главного тренера после того, как в отставку был отправлен Дмитрий Хомуха.

Как сообщает Metaratings, в Азербайджан на встречу с Мусаевым летал Александр Побегалов, занимающий пост спортивного координатора ярославского клуба.

«Мы общаемся со многими кандидатами. До 25 декабря определимся», - говорит гендиректор клуба Галимджан Хайрулин, подтвердивший визит Побегалова в Азербайджан.