Красноярский «Енисей» посредством своих официальных соцсетей объявил о том, что у клуба новый спортивный директор. Им стал Михаил Комков, который ещё в прошлом сезоне выступал за «Енисей» в качестве игрока.

Комкову 39 лет, Михаил является воспитанником красноярского футбола и уроженцем этого красивого города на Енисее. В бытность игроком выступал за «Енисей» в Премьер-Лиге, а также за красноясркий «Металлург», «КАМАЗ», «Краснодар», «Кубань», «Химки», «Томь» и «Анжи».

В «Енисее» пожелали Комкову продуктивной работы.

Напомним, что перед зимней паузой «Енисей» остановился на 10-м месте турнирной таблицы с 24 баллами.