Бывший наставник «Акрона», 45-летний тренер Евгений Калешин стал главным тренером владикавказской «Алании». Об этом официально сообщает пресс-служба североосетинского клуба. С тренером подписан долгосрочный трудовой договор – до лета 2027 года.

Напомним, что пару недель назад Калешина уволили из «Акрона» по причинам, не касающимся спортивных результатов. «Алания» после 19 тура Мелбет-Первой лиги тем временем рассталась с Олегом Василенко – при нём и его тренерском штабе республиканский клуб скатился на шестое место турнирной таблицы первенства. «Акрон» при Калешине перед зимним перерывом остановился на третьем месте.