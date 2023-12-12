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Мелбет-Первая лига

«Сокол» назначил нового главного тренера официально

12 Декабря 2023 • 13:13 Комментировать

Футбольный специалист Алексей Бага, ранее занимавший пост главного тренера белорусского «Шахтёра», трудоустроился в саратовском «Соколе». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Срок трудового соглашения между сторонами пока не раскрывается.

«Добро пожаловать и удачи в Саратове!» - гласит сообщение пресс-службы саратовского клуба.

Напомним, что нынешний сезон «Сокол» начал под руководством экс-футболиста московского «Спартака» Дениса Бояринцева. Недавно специалист был отправлен в отставку.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги саратовский клуб набрал 20 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Алексей Бага
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