Футбольный специалист Алексей Бага, ранее занимавший пост главного тренера белорусского «Шахтёра», трудоустроился в саратовском «Соколе». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Срок трудового соглашения между сторонами пока не раскрывается.

«Добро пожаловать и удачи в Саратове!» - гласит сообщение пресс-службы саратовского клуба.

Напомним, что нынешний сезон «Сокол» начал под руководством экс-футболиста московского «Спартака» Дениса Бояринцева. Недавно специалист был отправлен в отставку.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги саратовский клуб набрал 20 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.